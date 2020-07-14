ماجد المصري يستعد لتصوير «الوجه الآخر»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يستعد الفنان ماجد المصري لتصوير أحدث أعماله الدرامية «الوجه الآخر»، ويشاركه بطولته الفنانة السورية نسرين طافش، وندى موسي، مادلين طبر، مهند حسني، مارولين عزمي. المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش. وهذا العمل هو ثاني البطولات المطلقة لماجد المصري، حيث كانت البطولة الأولى من خلال مسلسل بحر الذي أذيع العام الماضي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 83,001

تعافي 24,975

وفيات 3,935

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