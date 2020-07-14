شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرض طلّعت بترول».. تداول صور لتسرب بترولي قبل وقوع حريق «الإسماعيلية الصحراوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورًا لموقع حريق ماسورة المازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي قبل اندلاعه.

وأظهرت الصور تسربات للمواد البترولية في موقع الحريق بجوار معرض السيارات الذي التهمته النيران.

وقال أحد المستخدمين على «تويتر»: «الأرض طلعت بترول، والطريق اتقفل وكان شكلها كده (تسرب بترولي) قبل الحريقة.. كارثة».

وناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تمامًا.

تسرب بترولي قبيل الانفجار بطريق الإسماعيلية الصحراوي

تسرب بترولي قبيل الانفجار بطريق الإسماعيلية الصحراوي

تسرب بترولي قبيل الانفجار بطريق الإسماعيلية الصحراوي

وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين بعدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.

فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت إلى عدد من السيارات.

وتناشد الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق.

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واندلع حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي القريب من منطقة الهايكستب، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع الحماية المدنية بالإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.

في شخص اسمه محمد نجاح نزل صور قبل الحريقة بساعة إن جمب توكيل بيجو إلى عند موقف العاشر، الأرض طلعت بترول والطريق اتقفل وكان شكلها كدة قبل الحريقة.. كارثة pic.twitter.com/buyySMKN7v

جهود إطفاء حريق خط أنابيب بترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي

جهود إطفاء حريق خط أنابيب بترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي

جهود إطفاء حريق خط أنابيب بترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي

جهود إطفاء حريق خط أنابيب بترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي

جهود إطفاء حريق خط أنابيب بترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي

محافظ القاهرة يتابع انفجار بخط البترول المغذي من منطقة الشقير بالبحر الأحمر والمتوجه الى مسطرد

محافظ القاهرة يتابع انفجار بخط البترول المغذي من منطقة الشقير بالبحر الأحمر والمتوجه الى مسطرد