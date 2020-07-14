شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مديري إدارتي التعليم الخاص والأمن في العبور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألقت الرقابة الإدارية في القليوبية القبض على مديرة إدارة التعليم الخاص ومدير إدارة الأمن في إدارة العبور التعليميهة، لقيامهما بالحصول على أموال من المواطنين نظير تقديم تسهيلات لهم مقابل قبول أوراق أبناءهم في بعض المدارس.
كانت هيئة الرقابة الإدارية في القليوبية تلقت عدة بلاغات وشكاوى من مواطنين تفيد قيام مدير ادارة التعليم الخاص ومدير إدارة الأمن في إدارة العبور التعليمية بحصولهم على مبالغ مالية من أولياء الأمور نظير تسهيل إجراءات قبول ابناءهم في بعض المدارس الخاصة في العبور.
وتوصلت التحريات بعد فحص الشكاوى والبلاغات إلى صحة المعلومات وتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة.
من جهته، قال طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، مشيرا إلى أن الموضوع برمته محل تحقيق في النيابة وفى انتظار القرار النهائى بشأنهما.
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