شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يتفقد تطبيق إجراءات السلامة الصحية في معبد فيلة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، معبد فيلة بأسوان الذي تم إعادة فتحه للزائرين في أوائل يوليو الجاري، مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وذلك ضمن الفتح التدريجي لبعض المتاحف والمواقع الأثرية التي تم اعادة فتحها للجمهور كمرحلة اولي.

واشارت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن تلك الزيارة جاءت على هامش مرافقته لرئيس مجلس الوزراء في زيارته لمدينة أسوان لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها.

وتفقد الدكتور العناني المعبد بالكامل للتأكد من تطبيق كافة ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الوزارة لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الاثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.

وتفقد اللافتات واللوحات الإرشادية التي تم وضعها حديثا بالمعبدضمن أعمال تطوير منطقة معبدفيلة الأثرية.

يذكر أن هناك خمسة متاحف و8 مواقع أثرية تم إعادة فتحها للزائرين كمرحلة أولى اعتبارا من أول يوليو الجاري مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، شملت هذه المتاحف والمواقع الأثرية كل من متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومعابد أبوسمبل وفيله بأسوان، والكرنك والاقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.

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