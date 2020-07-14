شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح 45 يومًا في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

كانت النيابة أسندت في تحقيقاتها إلى «أبوالفتوح»: «نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».