شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الخدمية والصحية في الخصوص والخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددًا من المشروعات الخدمية والصحية ومتابعة نظافة الشوارع في مدينتي الخصوص والخانكة، يرافقه الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد شوارع مدينة الخصوص للاطمئنان على أعمال إزالة القمامة وخلو الشوارع من الإشغالات وتفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة، كما قام بعمل حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، حيث تمت إزالة العديد من الباعة الجائلين الذين كانوا يفترشون نهر الشارع ويتسببون في عرقلة الحركة المرورية، حيث تم تحرير محاضر للمخالفين.

كما وجه المحافظ بإزالة تراكمات للقمامة بجوار مدرسة الخصوص الصناعية، وكلف المحافظ بسرعة إزالة التعديات على ترعة الإسماعيلية بمدينة الخصوص.

وأعطى تعليمات بتحرير محضر لأحد المخازن لتجارة المواد الغذائية بالجملة لعدم حصوله على ترخيص واشغال أملاك الري.

كما تفقد المحافظ محطة مياه سرياقوس العملاقة وتخدم حوالي مليون نسمة من قرى سرياقوس وسندوة وكفر حمزة والمنايل وعرب العيايدة والمنية والجبل الأصفر والقلج، حيث سيتم التشغيل التجريبي لها قريبا.

وأكد المحافظ، خلال تفقده المحطة، أنه بعد التشغيل الرسمي سيتم حل مشكلة المياه بالمنطقة وسيتم تشغيلها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستشفى الخانكة المركزي لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ، وأوضح أن المستشفى بلغت تكلفته 220 مليون جنيه ويتكون من 110 أسرّة إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 95% وجارٍ العمل لتسليم المستشفى قريبًا.

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واختتم المحافظ الجولة بتفقد مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة والذي تم الانتهاء من تطوير المبنى [أ] والمبنى [ب] وتم تسليمهما لوزارة الصحة وسيتم تشغيلهما خلال أيام، مؤكدًا أن المستشفى سيكون صرحًا طبيًا جديدًا سيضاف إلى منظومة الصحة بالمحافظة، ليقدم خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.