رئيس شركة أنابيب البترول: عمق خط البترول المكسور من متر ونصف لمترين تحت الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس شركة أنابيب الغاز، عماد عبد القادر، إن الشركة تلقت بلاغا من أحد الحراس التابعين لجهاز الشرطة بوجود حريق، موضحاً أن الحريق في خط خام شقير مسطرد على طريقة الإسماعيلية بدأ من شرارة على طريق الإسماعيلية، وتم السيطرة على حريق وتجرى تبريد في الخط.
وتابع عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم أحمد موسي، والمذاع عبر فضائية صدي البلد، أنه اضطر أن يسير في الطريق العكسي لكي يتمكن من الوصول لموقع الكسر، موضحاً أن الخط على عمق متر ونصف إلى مترين تحت الأرض.
وأكمل رئيس شركة أنابيب الغاز، أن الخام خرج باندفاع بعد الكسر إلى الطريق العام، ولا يمكن الحفر في تلك المنطقة إلا بعد التنسيق مع جهاز أنابيب البترول، مشيراً إلى أنه أثناء السيطرة على كسر خط خام شقير- مسطرد على طريق الإسماعيلية فوجئنا باشتعال النيران.
ويتواجد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بموقع حادث كسر خط أنابيب المواد البترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي لمتابعة عمليات إخماد حريق.
وكانت مصدر مسئول بشركة أنابيب البترول، قد أكدت أنه جاري إخماد الحريق الناتج من تسريب المنتج البترولي الموجود بخط المواد البترولية المكسور بطريق الإسماعيلية الصحراوى للقادم من السلام إلى العبور.
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