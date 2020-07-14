شكرا لقرائتكم خبر عن "تحدى الإعاقة".. رحلة البحث عن شيال كفيف أثار إعجاب السوشيال ميديا فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، خلال الساعات الماضية، حملة إلكترونية على كافة الوسائل للعثور على رجل كفيف، أثار تعاطف وإعجاب الجميع دون أن يدرى.

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وتكمن الحكاية فى أب ضرب مثالا قويا فى التفانى بالعمل من أجل الرزق ولقمة العيش له ولأبنائه ولأسرته، فرغم أنه يعانى من إعاقة، إلا أنها لم تمنعه من العمل لكسب رزقه وقوت يومه، ولكن تشاء الأقدار أن تنتشر قصته على مواقع التواصل الاجتماعى، ليدخل مرحلة جديدة من حياته.