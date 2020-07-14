شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: كل العاملين فى مشروع صكوك الأضاحى لا يتقاضون مقابلا ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا يوجد أحد يعمل فى مشروع صكوك الأضاحى يتقاضى مقابل مادى عن عملهم فى المشروع، وهذا هو السبب الرئيسى وراء انخفاض قيمة الصك عن بقية الصكوك حيث يبلغ سعر الصك 1800 جنيه.

ولفت جمعة إلى أن التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تعبئة اللحوم وتوزيعها والتعاون أيضا مع البنوك الوطنية، يسهم فى تقليل سعر الصك.

جاء ذلك على هامش توقيع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول صكوك الأضاحى، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتوفير رؤوس الأضاحي وذبحها في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف وزارة الأوقاف.

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وأوضحت وزارة الأوقاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بعملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتحت إشراف مشترك للأوقاف والتموين معًا ، حيث يتم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية .

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.