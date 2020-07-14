شكرا لقرائتكم خبر عن برندات أتلفها الهوى.. الحلقة الثالثة من برنامج "بلال خانة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش برنامج بلال خانة، فى حلقته الثالثة، الذى يقدمه الزميل بلال رمضان، العلامات التجارية الشهيرة على مستوى العالم التى أعلنت إفلاسها، ومن أشهرهم مؤخرا "بيتزا هات" فى الولايات المتحدة الأمريكية. Advertisements ويناقش بلال رمضان فى برنامجه الأسباب التى كشفت عنها الشركة المالكة لـ"بيتزا هات" التى أدت إلى إعلان إفلاسها، ومن أهمها وباء فيروس كورونا. بعد ذلك، يتطرق بلال رمضان إلى الأسباب التى أدت لإعلان شركة كوداك عملاق صناعة الأفلام والتصوير لإفلاسها، ثم يتطرق بعد ذلك إلى فيلم the founder وقصة بيع ماكدونالدز بداية من تأسيسها راى كروك بشرائها من الأخوين المؤسسين لها.

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