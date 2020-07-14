الخليج 365: 382 مرشحاً لمجلس الشيوخ في 3 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تقدم 382 مرشحاً لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في 3 أيام، ومناشدة البرلمان الليبي للجيش المصري بالتدخل لمواجهة تركيا. واقرأ في الخليج 365 أيضا 382 مرشحاً لمجلس الشيوخ في 3 أيام 382 مرشحاً لمجلس الشيوخ في 3 أيام فتح باب الطعون 21 يوليو.. ننشر القوائم المبدئية الأحد المقبل.. والنهائية 26 يوليو البرلمان الليبى يناشد الجيش المصرى بالتدخل لمواجهة تركيا البرلمان الليبى يناشد الجيش المصرى بالتدخل لمواجهة تركيا بيان لمجلس النواب: مخاطر الغزو تهديد مباشر لجيراننا.. صحيفة إسبانية: أى تحرك سيكون مشروعا بموجب ميثاق الأمم المتحدة.. ومبادرة القاهرة تحظى بدعم دولي مدبولى يشكر الأطقم الطبية على جهودهم فى مواجهة مدبولى يشكر الأطقم الطبية على جهودهم فى مواجهة كورونا رئيس الوزراء يزور المستشفى التخصصى ووحدة الخزان ومتحف النوبة والسوق السياحية.. ويؤكد: نضع ملف الصحة على رأس الأولويات اللغة الثانية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة اللغة الثانية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة الطلبة يشيدون بمستوى امتحانات الألمانى والإيطالى والفرنساوى.. ش6 الطلبة يشيدون بمستوى امتحانات الألمانى والإيطالى والفرنساوى.. و«التعليم" تضبط 6 حالات غش Advertisements براءة «العادلى» من تهمة الاستيلاء على أموال الداخلية وتغرينه 500 جنيه براءة «العادلى» من تهمة الاستيلاء على أموال الداخلية وتغرينه 500 جنيه «النقض» تؤيد السجن المؤبد لبديع وآخرين فى «أحداث عنف العدوة" المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر ضرب التلاميذ المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر ضرب التلاميذ عاقبت مدرسة ضربت تلميذة بالخرطوم.. وتطالب المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة بما يحفظ كرامتهم «المالية»: إطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى قبل نهاية يوليو «المالية»: إطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى قبل نهاية يوليو «التخطيط»: قمنا بخطوات كبيرة لتعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد هالة السعيد: خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لـ 7 قطاعات واعدة منها المجال الصحي هالة السعيد: خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لـ 7 قطاعات واعدة منها المجال الصحي الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسى المقبل

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