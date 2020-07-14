شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى هدفه الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور عدد من قيادات وزارتي الأوقاف والتموين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية لتوفير 700 طن لحوم أضاحي نحو أربعة آلاف رأس من البقر تقريبًا تم التعاقد عليها حتى الآن لتوزيعها مجانًا على الأسر الأولى بالرعاية.

في بداية كلمته وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر والتقدير للدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تعاونه المثمر مع وزارة الأوقاف في مشروع صكوك الأضاحى، مضيفًا أن المشروع يتم تنفيذه في إطار الضوابط الشرعية، وأن جميع المبالغ تترجم إلى أضاحي دون أي مكافآت أو مصروفات إدارية، معلنًا أننا نعمل وفق سياسة واضحة وهي الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا .

كما وجه الشكر لوزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية على جهودهما في خدمة مشروع صكوك الأضاحي بحرفيّة ومهنيّة ، وتوفير أجود اللحوم في الأعوام الماضية.

كما أكد أن وزارة الأوقاف لا تألو جهدًا ولا تدخر وسعًا في خدمة هذا المشروع؛ حيث لا يتقاضى أي شخص جنيهًا واحدًا من أموال الصكوك ، وأن جميع الجهات الداعمة للمشروع تدعمه للمصلحة الوطنية بداية من وزارة التضامن إلى وزارة التموين وعدد من البنوك الوطنية، مما يؤدي إلى تعظيم عوائد المشروع.

كما أن من مميزات هذا المشروع أنه مشروع متكامل تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة التضامن والبنوك والمحافظات، وبفضل الله تعالى انعكست ثقة الناس في هذا المشروع من خلال زيادة نسبة الصكوك وشرائها ، مبينًا معاليه أن لهذا المشروع أهدافًا دينية واقتصادية واجتماعية وبيئية ، كما أنه يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي تتاجر بالعمل الاجتماعي ، ويعطي أنموذجًا للشفافية في العمل الجماعى.

وفي كلمته وزير التموين والتجارة الداخلية أشاد بدور وزير الأوقاف في كل ما يقوم به من عمل وطني وخيري واضح وجهد كبير في خدمة القضايا الدعوية والمجتمعية ، وأنه لا يألو جهدًا في التعاون مع جميع المؤسسات الوطنية، مؤكدًا أن هذا العمل المؤسسي يُدار باحترافية يتبين من خلالها أن هناك مؤسسات قوية وقادرة على إخراج العمل في أفضل صورة.

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