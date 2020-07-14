شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد الوزير للشرطة المتخصصة ينتقل لموقع حريق كسر ماسورة طريق الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، لموقع حريق ناتج عن كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، فيما يتواجد اللواء علاء متولى مدير المرور ويشرف على نشر الخدمات وتوجيههم لسحب اى كثافات مرورية تظهر بالمكان، وسط تواجد أمنى مكثف بالمكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود كسر بماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.

وعززت، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

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وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.