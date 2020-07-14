غادة والى: النساء قامت بدور قيادى خلال جائحة كورونا ويعدن بناء التغيير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أن النساء قمن بدور قيادى خلال جائحة فيروس كورونا، وسوف يعدن بناء العالم، بصورة بها تغيير وتحول.

وقالت والى في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"الشغف والتصميم والعمل الشاق، لقد قادت النساء خلال كوفيد19، وسوف يعدن بناء التغيير التحول، إن العالم الأكثر فقراً والأكثر هشاشةً بحاجة إلينا جميعاً من أجل انتعاش أخضر وشفاف وشامل وعادل".



غادة والى

ووجهت غادة الشكر لـ"أمينة محمد" نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على ترتيب اللقاء مع القيادات النسائية.

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وفى سياق آخر قالت الدكتورة غادة والى، مديرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بفيينا، إن التجارة غير القانونية فى الأحياء البرية تدمر التنوع البيولوجى وتستنزف الموارد الطبيعية، مما يؤدى إلى زيادة الفقر وزيادة فرص حدوث جائحة حيوانية آخرى مثل COVID19"، وأضافت "دعونا نكسر الحلقة المفرغة، فلننهى جريمة الحياة البرية".

ونشرت الدكتورة غادة والى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تقرير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حول جرائم الحياة البرية، والذى يسلط الضوء على الاتجاهات والحلول.

ويقول التقرير، "يتزايد الاعتراف بالاتجار بالأحياء البرية كمنطقة متخصصة فى الجريمة المنظمة وتهديد كبير لكثير من أنواع النباتات والحيوانات.. يستعرض الإصدار الثانى من تقرير جرائم الحياة البرية فى العالم الوضع الحالى لجرائم الحياة البرية مع التركيز على الاتجار غير المشروع بأنواع محمية من الحيوانات والنباتات البرية، ويقدم تقييماً واسع النطاق لطبيعة ونطاق المشكلة على المستوى العالمى.. ويشمل التقييم الكمى للسوق وسلسلة من دراسات الحالة المتعمقة عن التجارة غير المشروعة: خشب الورد، والعاج وقرون وحيد القرن، ومقاييس بانجولين، والزواحف الحية، والقطط الكبيرة "الأسود والنمور" والثعابين، بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض سلاسل القيمة والتدفقات المالية غير المشروعة من التجارة فى العاج وقرون وحيد القرن".

وأضاف: "إذا كان تقرير جرائم الحياة البرية فى العالم لعام 2016 يمثل أول تقييم عالمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لحالة جرائم الحياة البرية، فإن نسخة 2020 من هذا التقرير تمثل أول تقييم للاتجاهات.. فى العديد من الحالات، كانت هذه الاتجاهات مثيرة.. انخفض الصيد غير المشروع للفيلة ووحيد القرن باستمرار منذ عام 2011، كما دفعت الأسعار مقابل الأنياب والقرون، لكن كمية مقاييس بانجولين ضبطت عشرة أضعاف خلال خمس سنوات فقط، وظهرت أسواق جديدة، مثل تهريب ثعابين الزجاج الأوروبية، فى أعقاب تعزيز الضوابط.. ولأول مرة، ظهر نمط ثابت من الشحنات الكبيرة من منتجات الحياة البرية غير ذات الصلة - عاج الفيل وميزان البنجولين.. بالإضافة إلى ذلك، عززت الجماعات الإجرامية المنظمة فى البلدان الوسيطة، لا مصدر الحياة البرية أو مقصدها، سيطرتها على أسواق متعددة.. ويتتبع تقرير جرائم الحياة البرية لعام 2020 جميع هذه الاتجاهات وأكثر من ذلك".