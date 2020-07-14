شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: 6 فنادق بالبحر الأحمر وجنوب سيناء تحصل على شهادة السلامة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 6 فنادق بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندق بمحافظة البحر الأحمر، و5 فنادق بمحافظة جنوب سيناء.

وبعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالى عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 541 فندقا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

Advertisements

واستقبلت الأحد الماضى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر أول رحلة طيران قادمة من العاصمة المجرية بودابيست، على متنها 123 سائحا مجريا، وذلك منذ استئناف مصر حركة السياحة الوافدة إليها اعتباراَ من أول يوليو الجارى.

وأوضح ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هؤلاء السائحين سيقضون ما بين أسبوع وأسبوعين فى خليج مكادى بمدينة الغردقة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمدينة وجوها الدافئ المشمس وشواطئها وأماكنها المفتوحة التى توفر مناخ صحى مثالى لهم.

وقد قامت المكاتب الداخلية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمحافظة باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية لتعريفهم بصورة أكبر على مصر وحضارتها العريقة وأماكنها السياحية الرائعة والتي ليس لها مثيل.

كما استقبلت اليوم أيضا مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء 4 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا. واستمرارا لتواصل الرحلات السياحية الخارجية في توافدها إلى مصر، منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في الأول من شهر يوليو الجاري، استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة 48 رحلة طيران من دول كل من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر.