شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الدفع ب 15 سيارة اسعاف بحريق خط مازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بهيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة عن إصابة 6 مواطنين في الحريق الذي اندلع بعد عصر اليوم الثلاثاء، في خط مازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية.

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وأضاف المصدر فى تصريح لليوم السابع أنه تم الدفع ب15 سيارة إسعاف وتم التمركز في محيط الحريق لنقل أي مصابين في موقع الحادث.

وأوضح أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السلام العام، مشيرا إلى أن الإصابات عبارة عن حروق أغلبها من الدرجة الثالثة.