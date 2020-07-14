أخبار مصر

الصحة: الدفع ب 15 سيارة اسعاف بحريق خط مازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الدفع ب 15 سيارة اسعاف بحريق خط مازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بهيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة عن إصابة 6 مواطنين في الحريق الذي اندلع بعد عصر اليوم الثلاثاء، في خط مازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية.

 

Advertisements

وأضاف المصدر فى تصريح لليوم السابع أنه تم الدفع ب15 سيارة إسعاف وتم التمركز في محيط الحريق لنقل أي مصابين في موقع الحادث.

 

وأوضح أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السلام العام، مشيرا إلى أن الإصابات عبارة عن حروق أغلبها من الدرجة الثالثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: الدفع ب 15 سيارة اسعاف بحريق خط مازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا