شكرا لقرائتكم خبر عن شجاعة المصريين تنقذ أحد المصابين من حريق ماسورة بترول بطريق الإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق أحد المواطنين اللحظات الأولى من حريق ماسورة بترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي، التي اندلعت منذ قليل، أثناء تواجده بالقرب من الحريق بشكل كبير. وظهر في الفيديو المتداول بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، شجاعة كبيرة من المصريين المتواجدين بجوار الحريق، بعد إنقاذهم لشخص من وسط النيران قبل أن كادت أن تلتهمه، ليتم نقله للجانب الآخر من الطريق وإبعاده عن الحريق. ويحاول رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة السيطرة على حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى. ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، لمحاولة إخماد الحريق. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات. Advertisements وعلى نفس السياق، قالت مصادر مسئولة بوزارة البترول، إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توجه منذ قليل إلي موقع حادث كسر خط أنابيب المواد البترولية علي طريق الإسماعيلية الصحراوي. وكانت مصدر مسئول بشركة أنابيب البترول، قد أكدت أنه جاري إخماد الحريق الناتج من تسريب المنتج البترولي الموجود بخط المواد البترولية المكسور بطريق الإسماعيلية الصحراوى للقادم من السلام إلى العبور. وأضاف المصدر في تصريحات لليوم السابع أنه جار التحقيق لمعرفة أسباب كسر ماسورة الخط المكسور.

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