شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 23 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء عدد 1 سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، مع إجراءات الوقاية ضد كورونا .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24293 طن تشمل 8433 طن يوريا و3095 طن علف بنجر و6000 طن رمل و4165 طن أسمنت و2600 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42805 طن تضم 5047 طن حديد و3300 طن سكر و7500 طن كلوريد ايثيلين و570 طن خشب زان و20388 طن ذرة و6000 طن صويا .

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كما سجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 507 حاوية مكافئة تشمل فواكه ( عنب وفراولة ) وخضروات ( بطاطا وبطاطس وبردقوش وفلفل وفاصوليا ) وحاصلات زراعية ( أرز ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وأمريكا وألمانيا وتركيا وسريلانكا وانجلترا وسلوفينيا ومالطا وسنغافورة .

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 1280 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 4160 حاوية مكافئة، ووصل رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 44996 طنا .

كما غادر عدد 2197 شاحنة منها 696 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38399 من البضائع العامة .