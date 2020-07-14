شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتوجه لموقع حريق خط البترول بطريق مصر إسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لموقع حريق خط المواد البترولية، بطريق مصر اسماعيلية ، حيث وجه المحافظة بالدفع بمزيد من سيارات الإطفاء لمواجهة الحريق. كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوجود كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، ثم اندلعت النيران فى الخط ، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات. Advertisements

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