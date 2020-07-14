شكرا لقرائتكم خبر عن الكتابة على النقود.. ذكريات ومغامرات عاطفية وخسائر للدولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادف كثير منا عملات ورقية مدون عليها عبارات متنوعة سواء تهنئة بمناسبة عيد ميلاد أو جمل حب وعشق وغزل أو تشجيع من معلم لطالبه، لكن ما يغفله البعض أن مثل هذه التدوينات تكبد الدولة خسائر باهظة.

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وقال تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي، إن تشويه النقد أو الكتابة عليه يكبد الدولة مبالغ باهظة، لاسيما وأن البنك المركزي يعمل علي سحبه واستبداله بنقد آخر، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.

ودعا الدقاق، المواطنين إلى عدم الكتابة أو تشويه الأوراق النقدية بأى من فئاتها، وذلك حفاظاً علي المال العام، مطالباً وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين لهذا الأمر.