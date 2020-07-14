شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الثانوية الأزهرية: ضبط 13 حالة غش ورقى بامتحان التفاضل والتكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحان التفاضل والتكامل للقسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولم تسجل أى شكاوى من صعوبة الأسئلة، مطالبا الطلاب بألا ينصاعوا أو ينقادوا خلف المواقع المشبوهة التى تضلل الطلاب عن طريق امتحانات قديمة يعرضونها عليهم في صباح يوم الامتحان وقبل اللجان، وعليكم التركيز وليعلم كل طالب وولى أمر أننا نسعى بكل قوة لعدم إيقاع أى ظلم على الطلاب وحريصون على مصلحة الطلاب، فلا تنساقوا خلف الأخبار الضالة، والمشبوهة.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن غرفة العمليات رصدت ضبط 13 حالة غش ورقى، بالإضافة إلى عدد قليل ما بين شطب وامتناع عن الإجابة، كما تم إلغاء ندب خمس أعضاء باللجان واعتذار آخر لظروف صحية.

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يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.