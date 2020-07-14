شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: لن نتأخر عن تقديم أى شيء تتطلبه الحالة الصحية لمكرم محمد أحمد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه تواصل مع أسرة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد للاطمئنان عل صحته بعد الأزمة الصحية التى ألمت به، متمنيا له موفور الصحة والعافية .
وأضاف كرم جبر، أن مؤسسات الدولة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لن يتأخروا عن تقديم أى شيء تتطلبه الحالة الصحية للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد باعتباره قامة صحفية كبيرة، متابعا :" الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد قدم الكثير أثناء رئاسته للمجلس، بجانب وقوفه مدافعا قويا عن هذا الوطن" .
يذكر أن مصادر مقربة من أسرة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، قد أكدت إصابته بجلطة ونقله إلى مستشفى العلمين.
تصدر اسم الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، من قبل قوائم الأكثر تغريدًا وتدوينًا عبر تويتر، بعد ساعات من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين الكاتب الصحفى، كرم جبر، لمهام رئاسة المجلس.
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