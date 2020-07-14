شكرا لقرائتكم خبر عن استهتار على الطريق السريع.. سائق نقل يضع مواسير أعلى سيارته تجحب الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو لسائق نقل، على طريق سريع، يضع العديد من المواسير أعلى سياراته، ولكن بشكل يحجب عنه رؤية الطريق أمامه، حيث تمتد المواسير من نهاية السيارة وحتى مقدمتها.

@ledarhema لازم تقول انتا في مصر بلد العجائب انهو اليوم السبت ياساده ##مين_اللي_اكل_الدانيت ##رايكم ##إبراهيم_الدسوقي ##اكسبلور♬ الصوت الأصلي - ledarhema

الفيديو ظهر فى البداية على تطبيق "تيك توك"، حيث قام أحد الأشخاص بتصوير السيارة وهى على طريق سريع وهو يقول "عاوز حد يفهمنى السواق ده سايق ازاى يا جدعان .. والنبى ده شايف ازاى"

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جزء من الفيديو



جانب من الفيديو

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا "فيس بوك"، بعد انتشار الفيديو عليه، حيث سخر قطاع عريض من طريقة قيادة السائق لسيارته وهو على طريق سريع والمواسير تجحب الرؤية، بينما طالب البعض بأن يكون هناك قوانين رادعة تفاديا لأى حوادث من الممكن أن تقع نتيجة استهتار بعض السائقين، فيما يرى آخرون أن الفيديو قد يجون به جزء خادع، وأن السائق بإمكانه أن يرى الطريق بشكل واضح، وأن زاوية التصوير تظهر انعدام الرؤية للسائق.