يقطع الطريق على المتطرفين.. بروتوكول بين الأوقاف والتموين لتوزيع لحوم الأضاحي على الفقراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بروتوكول تعاون لتوفير 700 طن لحوم أضاحي، نحو أربعة آلاف رأس من البقر، تم التعاقد عليها حتى الآن لتوزيعها مجانًا على الأسر الأولى بالرعاية.

ووجه وزير الأوقاف الشكر والتقدير للدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على تعاونه المثمر مع وزارة الأوقاف في مشروع صكوك الأضاحي، مضيفًا أن المشروع يتم تنفيذه في إطار الضوابط الشرعية، وأن جميع المبالغ تترجم إلى أضاحي دون أي مكافآت أو مصروفات إدارية، متابعا:" نعمل وفق سياسة واضحة وهي الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا".

ووجه جمعة، الشكر لوزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية على جهودهما في خدمة مشروع صكوك الأضاحي بحرفيّة ومهنيّة، وتوفير أجود اللحوم في الأعوام الماضية.

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وأكد أن وزارة الأوقاف، لا تألو جهدًا ولا تدخر وسعًا في خدمة هذا المشروع ؛ حيث لا يتقاضى أي شخص جنيهًا واحدًا من أموال الصكوك، وأن جميع الجهات الداعمة للمشروع تدعمه للمصلحة الوطنية بداية من وزارة التضامن إلى وزارة التموين والبنك المركزي المصري وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري والبريد المصري وفوري مما يؤدي إلى تعظيم عوائد المشروع، كما أن من مميزات هذا المشروع أنه متكامل تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة التضامن والبنوك والمحافظات، وانعكست ثقة الناس في هذا المشروع من خلال زيادة نسبة الصكوك وشرائها.

وبين أن لهذا المشروع أهدافًا دينية واقتصادية واجتماعية وبيئية، كما أنه يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي تتاجر بالعمل الاجتماعي، ويعطي أنموذجًا للشفافية في العمل الجماعي.

ومن جانبه، ثمَّن وزير التموين والتجارة الداخلية، دوروزير الأوقاف في كل ما يقوم به من عمل وطني وخيري واضح وجهد كبير في خدمة القضايا الدعوية والمجتمعية، وأنه لا يألو جهدًا في التعاون مع جميع المؤسسات الوطنية، مؤكدًا أن هذا العمل المؤسسي يُدار باحترافية يتبين من خلالها أن هناك مؤسسات قوية وقادرة على إخراج العمل في أفضل صورة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي من خلال ما تقوم به لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية؛ وفي ضوء نجاح مشروع صكوك الأضاحي نجاحًا مبهرًا في الأعوام السابقة؛ وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية.