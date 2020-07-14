"8 إصابات بحريق الطريق الصحراوي".. الصحة ترفع درجة الاستعداد بمستشفيات الحروق بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
كشف الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع عدد مصابي الحريق الذي اندلع اليوم الثلاثاء، في خط مازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، إلى 8 إصابات.
وأضاف مجاهد لـ"الخليج 365"، اليوم، أن الإصابات بين حروق واختناقات، موضحا أنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق.
وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بتكثيف سيارات الإسعاف بموقع الحريق، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين في المستشفيات التي تم تحويلهم إليها، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المجاورة ومستشفيات الحروق.
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