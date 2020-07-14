أخبار مصر

وزير البترول ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال إطفاء حريق خط المازوت بالإسماعيلية الصحراوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، إشراف المهندس طارق الملا، وزير البترول، والمحافظ اللواء خالد عبدالعال، على أعمال الإطفاء الجارية للحريق الذي نشب بخط البترول المغذي لمسطرد، والقادم من شقير بالبحر الأحمر بطريق مصر الإسماعيلية بجوار مدرسة النزهة الدولية، والذي اندلع به حريق، الثلاثاء.

وأضافت المحافظة، في بيان لها، الثلاثاء، أن الحريق أسفر عن 7 مصابين وتفحم 31 سيارة ومعرض سيارات وتم نقل المصابين لمستشفى السلام العام.

Advertisements

وتم الدفع بـ20 سيارة إطفاء من الحماية المدينة و8 سيارات من القوات المسلحة و6 سيارات من هيئة البترول و5 لوادر و6 سيارات قلاب من المحافظة للتغطية بالرمال والسيطرة على الحريق.

اقرأ أيضا:

الصحة: 6 إصابات في حريق خط مازوت بطريق الإسماعيلية الصحراوي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير البترول ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال إطفاء حريق خط المازوت بالإسماعيلية الصحراوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا