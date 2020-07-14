محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلنت محافظة القاهرة، إشراف المهندس طارق الملا، وزير البترول، والمحافظ اللواء خالد عبدالعال، على أعمال الإطفاء الجارية للحريق الذي نشب بخط البترول المغذي لمسطرد، والقادم من شقير بالبحر الأحمر بطريق مصر الإسماعيلية بجوار مدرسة النزهة الدولية، والذي اندلع به حريق، الثلاثاء.
وأضافت المحافظة، في بيان لها، الثلاثاء، أن الحريق أسفر عن 7 مصابين وتفحم 31 سيارة ومعرض سيارات وتم نقل المصابين لمستشفى السلام العام.
وتم الدفع بـ20 سيارة إطفاء من الحماية المدينة و8 سيارات من القوات المسلحة و6 سيارات من هيئة البترول و5 لوادر و6 سيارات قلاب من المحافظة للتغطية بالرمال والسيطرة على الحريق.
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كانت هذه تفاصيل خبر وزير البترول ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال إطفاء حريق خط المازوت بالإسماعيلية الصحراوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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