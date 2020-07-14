محافظة القاهرة تعلن خسائر حريق خط المازوت بطريق الإسماعيلية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، وقوع حادث انفجار بخط البترول المغذي من منطقة الشقير بالبحر الأحمر، المتجه إلى مسطرد، ويقع موقع الانفجار تحديدًا بطريق مصر الإسماعيلية - حي النزهة.

وتوجه على الفور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى موقع الحادث، وصرح بأن الحادث أسفر عن حريق أحد معارض السيارات وتم استدعاء 20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأضاف المحافظ، أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى السلام العام؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

Advertisements

وأكد أن أجهزة العاصمة مستمرة في تواجدها في موقع الحادث حتى تتم السيطرة تمامًا على تداعيات الحريق.

اقرأ أيضا:

الصحة:6 إصابات في حريق خط مازوت بطريق الإسماعيلية الصحراوي