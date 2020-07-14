بين الفزع والبطولة.. كواليس ملحمة الـ3 ساعات في "جحيم الصحراوي"؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصوير- أحمد جمعة:

الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، بدت الأجواء مألوفة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، انسيابية في حركة السيارات في الاتجاهين. هدوء يسبق "جحيمًا" هكذا بدا المشهد بدائرة قسم شرطة السلام، اتجهت أنظار الجميع لألسنة اللهب على ارتفاع أمتار، سحابة سوداء بفعل الأدخنة الكثيفة غطت سماء المنطقة إثر كسر مفاجئ في ماسورة مواد بترولية "مازوت".

سارينة سيارات الإطفاء متعاقبة الوصول واصطفاف 15 سيارة إسعاف أثار انتباه قائدي السيارات وركاب سيارات الأجرة مع شلل تام للحركة المرورية.

50 سيارة إطفاء مدعومة بخزانات مياه استراتريجية تجابه النيران دون خوف من خطر قد يكلفهم حياتهم، الكل يضع نصب عينيه هدفا واحدًا "السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح".

مع تأزم الأوضاع، ناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الابتعاد عن الطرق المؤدية إلى موقع الحريق، وأغلقت نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام.

بمرور الوقت، اكتظت المنطقة بسيارات الشرطة التي فرضت كردونًا؛ لتهسل مهمة رجال الدفاع المدني. وانتقل اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية للمرور يرافقهما اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى موقع الحريق.

Advertisements

بعد نحو 3 ساعات، خرجت محافظة القاهرة ببيان صحفي عن انفجار بخط البترول المغذي من منطقة الشقير بالبحر الأحمر، المتجه إلى مسطرد، ويقع موقع الانفجار تحديدًا بطريق مصر الإسماعيلية بنطاق حي النزهة.

وأسفر الحريق -حتى كتابة هذه السطور- عن تفحم محتويات معرض سيارات، وإصابة 8 أشخاص بحروق من الدرجة الثالثة -حسب وزارة الصحة- نُقلوا إلى مستشفى السلام العام.

وزير البترول المهندس طارق الملا كان حاضرًا بموقع الحريق يرافقه مسؤولو الوزارة؛ في الوقت الذي أكد المتحدث باسم الوزارة حمدي عبدالعزيز أنه لم يتم تحديد أسباب كسر الخط حتى الآن.

مقاطع فيديو تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت صعوبة الحريق الذي يعكف "أبطال" الحماية المدنية على السيطرة عليه، وأخرى أظهرت شجاعة وشهامة "ولاد البلد" في مد يد العون للغير، والتي تجلت في إنقاذ أحد الأشخاص انزلقت قدماه على بعد أمتار من ألسنة اللهب تزامنًا مع تفحم سيارات ملاكي واحدة تلو أخرى.

السابعة مساء، التقط الجميع أنفاسه، كُللت جهود رجال الحماية المدنية تنسيقا من الجهات المعنية بالنجاح، وذلك بمحاصرة مصدر الحريق، وإحكام السيطرة على ألسنة اللهب، مع انتشار قوات الأمن حرصا على سلامة الأرواح تزامنا مع وصول 5 لوادر و6 سيارات قلاب من المحافظة؛ لتغطية الأرض بالرمال.



لمشاهدة التغطية الخاصة لمصراوي لحادث حريق طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.. اضغط هنا