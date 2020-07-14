"لحظات ما قبل الكارثة".. تسرب المازوت قبل نشوب الحريق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تسبب كسر ماسورة مازوت على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، في حريق ضخم التهم عشرات السيارات وتسبب في إصابة عدد من المواطنين.

واستمر تسريب المازوت حتى غطى الطريق قبل أن تشتعل به النيران؛ لتتصاعد ألسنة اللهب في سماء المنطقة.

واستطاعت سيارات الإطفاء السيطرة على الحريق.

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وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن الحريق أسفر عن تفحم ١٦ سيارة ملاكي وسيارتي نقل كانت متواجدة أثناء اندلاع الحريق.

ونشب حريق ضخم على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، إثر انفجار ماسورة مازوت؛ لتتصاعد ألسنة اللهب في سماء الطريق.

وأدى الحريق إلى خلق كثافات مرورية عالية، ما تسبب في شلل مروري، وأعلنت وزارة الصحة إصابة 6 مواطنين بحروق جراء الحريق.