السيطرة على حريق إسماعيلية الصحراوي.. ومصدر: تفحم 16 سيارة ملاكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الناجم عن انفجار ماسورة مازوت وحريق عدد من السيارات على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي.

وأسفر الحريق عن تفحم عشرات السيارات المتواجدة في محيط المنطقة جراء الحريق.

Advertisements

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن الحريق أسفر عن تفحم ١٦ سيارة ملاكي وسيارتي نقل كانت متواجدة أثناء اندلاع الحريق.

ونشب حريق ضخم على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، إثر انفجار ماسورة مازوت؛ لتتصاعد ألسنة اللهب في سماء الطريق.

وأدى الحريق إلى خلق كثافات مرورية عالية، ما تسبب في شلل مروري، وأعلنت وزارة الصحة إصابة 6 مواطنين بحروق جراء الحريق.