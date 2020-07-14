بالفيديو.. النيران تلتهم عددًا من السيارات على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: التهمت النيران الناجمة عن انفجار ماسورة مازوت عددًا من السيارات على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي. وحاول بعض المارة إنقاذ السيارات المتواجدة بمحيط الحريق؛ لإبعادها عن منطقة اشتعال النيران. ونشب حريق ضخم على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، إثر انفجار ماسورة مازوت؛ لتتصاعد ألسنة اللهب في سماء الطريق. Advertisements وأدى الحريق إلى خلق كثافات مرورية عالية، ما تسبب في شلل مروري. وتحاول عربات الإطفاء السيطرة على الحريق، فيما أعلنت وزارة الصحة إصابة 6 مواطنين بحروق جراء الحريق. وتم الدفع بـ15 سيارة إسعاف في محيط الحريق؛ لنقل أي مصابين في موقع الحادث.

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