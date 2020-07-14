جحيم على الصحراوي.. تفاصيل حريق ماسورة مازوت بطريق الإسماعيلية (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أصيب 6 مواطنين في الحريق الذي نجم عن كسر ماسورة مازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي. ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، فيما يسحب رجال المرور الكثافات المرورية الناتجة عن توقف الطريق.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بأكثر من 30 سيارة إطفاء وخزانات مياه للسيطرة على الحريق.

Advertisements

فيما انتقلت قيادات من وزارة الداخلية إلى موقع الحادث؛ لتفقد جهود السيطرة على الحريق، وانتقل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور.

لمتابعة تغطية الخليج 365 لـ(حريق إسماعيلية الصحراوي)

اضغط هنا