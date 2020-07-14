"دخان أسود يغطي السماء" .. فيديو يرصد حريق مصر إسماعيلية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: نشب حريق ضخم على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، إثر انفجار ماسورة مازوت. وتسبب الحريق الضخم في تصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف، لتُغطي سماء الطريق. كما أدى الحريق إلى خلق كثافات مرورية عالية، ما تسبب في شلل مروري. Advertisements وتحاول عربات الإطفاء السيطرة على الحريق، فيما أعلنت وزارة الصحة إصابة 6 مواطنين بحروق جراء الحريق. وتم الدفع بـ15 سيارة إسعاف في محيط الحريق؛ لنقل أي مصابين في موقع الحادث.

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