الحماية المدنية تدفع بـ50 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

دفعت الحماية المدنية بـ50 سيارة إطفاء وخزانات مياه لسرعة السيطرة على الحريق الذي نشب على طريق الإسماعيلية الصحراوي إثر كسر ماسورة مازوت.

فيما يواصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة البترول.

رصدت الفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاع ألسنة اللهب على الطريق، كما غطت سحابة الدخان الناتج عن الحريق السماء فوق منطقة الحريق، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية 18 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق نشب بسبب كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوي، لمحاولة إخماد الحريق.

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أفاد مصدر أمني أن غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية تلقت إخطارا بوقوع كسر بمأسورة مازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وأضاف المصدر أنه تم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية للسيطرة على الوضع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن رجال الإدارة العامة للمرور يسحبون الكثافات المرورية الناتجة عن تعطيل الحركة.

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الابتعاد عن طريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب وجود كسر بمأسورة مازوت ما أسفر عن نشوب حريق هائل على الطريق.