مديرا الشرطة المتخصصة والمرور يصلان موقع "حريق السلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: انتقل اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية للمرور إلى موقع حريق ناتج عن كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوي بنطاق دائرة قسم شرطة السلام. وانتشرت الخدمات المرورية تحت إشراف مساعد اول وزير الداخلية للمرور؛ لسحب السيارات بعد توقف الطريق نتيجة الحريق. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود كسر بماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوي، ودفعت الحماية المدنية بـ18 سيارة إطفاء؛ للسيطرة على الحريق، وتقليل حجم الخسائر.

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