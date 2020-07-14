أخبار مصر | 6 حالات غش.. أبرز مشاهد الثانوية العامة اليوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 حالات غش.. أبرز مشاهد الثانوية العامة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء أحداث عديدة، حيث أدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبيه الثانية.

وترصد "الخليج 365" في سطور التالية أبرز مشاهد الثانوية العامة اليوم:

إجراءات حازمة:

شهدت لجان الثانوية العامة اجراءات وقائية حازمة أثناء دخول الطلاب حيث خضعوا لكشف درجة الحرارة، مرتدين الكمامة الطبية، وواقي القدم "الأوفر شوز".

سهولة الامتحان:

أعرب طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم، حيث جاء إ امتحان اللغة الإجنبية الثانية سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط وخلي من أي صعوبات.

حالات غش:

رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم فريق (6) حالات غش وحيازة محمول ونشر علي الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة (أجهزة محمول - سماعة أذن)، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.

الحالات الصحية:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بعض الحالات الصحية المختلفة لطالبة في إدارة شرق المحلة بمحافظة (الغربية) وتم نقلها إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

ضبط الطالب:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رصد الطالب أثناء محاولة غش ونشر على الإنترنت لامتحان اللغة الألمانية، بإدارة البداري بمحافظة أسيوط.

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كما تم رصد الطالب بإدارة العمرانية محافظة الجيزة، لمحاولته الغش بالمحمول في مادة اللغة الفرنسية، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.

تداول الامتحان:

نشرت صفحات الغش، إجابات اللغات الثلاث الألماني والفرنساوي والإيطالي، بعد بدء اللجنة بعشر دقائق، وجاري تتبع مصدر متداولي اللغات الاجنبية الثانية.

توضيح الوزارة:

أوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها أن الصور التي يتم تداولها على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لا علاقة لهذه الصور بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وقالت إنها صور لامتحانات الأعوام السابقة، وأنه لم يتم تسريب أي من الامتحانات التي يقوم الطلاب بأدائها اليوم

ماراثون الثانوية العامة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدي طلاب (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم(الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم(الرياضيات البحتة)، بينما يؤدي الطلاب (المكفوفين)، غدًا الأربعاء، الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت اجتماعًا مع مديري المديريات ورؤساء لجان السير وأعضاء غرف العمليات بالإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للتصدى لبعض التجاوزات التي حدثت في بعض لجان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 خلال الامتحانات السابقة.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالحضور، موجهًا شكره لرؤساء اللجان الذين يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة باعتبارهم أساسًا في نجاح امتحانات الثانوية العامة، مثنيًا على مجهوداتهم والمسئولية الكبيرة التي يشاركون في تحملها لتصبح الثانوية العامة على أعلى درجات الأمان والجودة.

وقال: إن الاجتماع يهدف للتأكيد على مهام وواجبات كل فرد من أفراد منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها، موجهًا رؤساء اللجان بضبط النفس فى التعامل مع الطلبة واحتواء المواقف المختلفة، وتهيئة الأجواء ومنح أولادنا طلاب الثانوية العامة البيئة الهادئة لتأدية الامتحانات.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الاجتماع يهدف أيضًا لمناقشة التجاوزات الخاصة بمحاولات بعض الطلاب بالدخول بالتليفونات المحمولة وأدوات الغش داخل اللجان، ونجاحهم فى تصوير أجزاء من الامتحان ونشرها على منصات التواصل الاجتماعى، والاتفاق على كيفية اكتشاف الطالب الذي بحوزته هاتف محمول وطرق إخراج الموبايل والحيل التى يلجأ إليها بعض الطلاب، وتطبيق إجراءات صارمة لمنع الغش الإلكتروني في باقي الامتحانات المقبلة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.