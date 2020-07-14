أخبار مصر | العناني يتفقد تطبيق إجراءات السلامة بمعبد فيلة في أسوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العناني يتفقد تطبيق إجراءات السلامة بمعبد فيلة في أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، معبد فيلة في أسوان والذي تم إعادة فتحه للزائرين في أوائل يوليو الجاري مع استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر، وذلك ضمن الفتح التدريجي لبعض المتاحف والمواقع الأثرية التي تم اعادة فتحها للجمهور كمرحلة اولي.

جاء ذلك على على هامش مرافقته لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في زيارته اليوم لمدينة أسوان لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها هناك.

ورافق وزير السياحة والآثار في جولته، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعبد المنعم سعيد مدير آثار أسوان.

وتفقد الوزير والوفد المرافق له المعبد بالكامل للتأكد من تطبيق كافة ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الاثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.

كما تفقد الوزير اللافتات واللوحات الإرشادية التي تم وضعها حديثا بالمعبد ضمن أعمال تطوير منطقة معبد فيلة الأثرية.

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والجدير بالذكر أن هناك خمسة متاحف و٨ مواقع أثرية تم إعادة فتحها للزائرين كمرحلة أولى اعتبارا من أول يوليو الجاري مع استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر، شملت هذه المتاحف والمواقع الأثرية كل من متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك والاقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.

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