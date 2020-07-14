أخبار مصر | بعد "عودة الحياة".. 10 آلاف سائح يزورون شرم الشيخ والغردقة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد "عودة الحياة".. 10 آلاف سائح يزورون شرم الشيخ والغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت مصر الحركة السياحية منذ أول يوليو الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهي الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة وقد أعطت السياحة العالمية لمصر ختم السفر الآمن.

وخلال تلك الفترة التي لم تتجاوز الأسبوعين بعد، رصدت بوابة الخليج 365 الإلكترونية وصول 65 رحلة طيران تحمل 10 آلاف سائح إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة الساحليتين واستقبلت المدينتين 56 رحلة طيران قادمة من عدة مدن أوروبية كان على رأسها، مدن كييف وزاببوريزهيا ولافيف وخاركيف من دولة أوكرانيا.

كما استقبلت المدينتين السائحين من مدينة منسك في دولة بيلاروسيا، ومن مدينة زيورخ في سويسرا، ومن مدينة بودابست في المجر، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 10000 سائح حتى الآن.

وحرص الدكتور خالد العناني خلال تفقده أول أمس للمدينتين على اللقاء بالسائحين، واستطلاع رأيهم في الإجراءات المصرية التي حازت على ثقتهم حيث صرحوا بأنهم سينقلون الصورة الإيجابية التي رأوها في مصر، وقد غادرت الرحلات مصر دون تسجيل سلبية أو إصابة فيروسية واحدة.

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