مصر | السيطرة على حريق ماسورة مواد بترولية بمنطقة الهايكستب

نجحت الحماية المدنية في السيطرة علي حريق هائل نشب بمنطقة الهايكستب وتسبب في احتراق 8 سيارات كانت متواجدة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، أثناء نشوب الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوجود كسر بماسورة مازوت واشتعال النيران بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وانتقلت 20سيارات الإطفاء إلى المكان، ويحاول رجال الحماية المدنية عمليات السيطرة على الحريق.

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وأمرت نيابة مصر القديمة الجزئية اليوم الأحد، باستخراج تصريح دفن جثة سيدة لقت مصرعها إثر حادث مروري علي طريق صلاح سالم.

كان قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوفاة سيدة إثر وقوع حادث مروري بطريق صلاح سالم في منطقة عين الصيرة بمحافظة القاهرة، وتم نشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات ورفع آثار الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر.. نجحت رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل سوق توشكى بمنطقة حلوان، والتهم العديد من المحلات، وتم محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، وتمت عملية الإخماد.

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دلت المعاينة الأولية لرجال مباحث القاهرة فى واقعة حريق سوق توشكى بحلوان ان النيران التهمت عشرات المحلات والاكشاك وتقدر الخسائر بملايين الجنيهات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى سوق توشكى بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن مدعومة بسيارات إطفاء لاخمادة.