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شكرا لقرائتكم خبر عن من موقع الانفجار.. محافظ القاهرة يكشف تفاصيل حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع انفجار خط بترول على طريق الإسماعيلية.
وقال محافظ القاهرة، إن الحادث أسفر عن حريق أحد معارض السيارات، وتم استدعاء 20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.
ووقع انفجار في خط البترول المغذي من منطقة الشقير بالبحر الأحمر والمتوجه إلى مسطرد، ويقع موقع الانفجار تحديدا بطريق مصر الإسماعيلية- حي النزهة.
وأكد المحافظ ان أجهزة العاصمة مستمرة في تواجدها بموقع الحادث حتى تتم السيطرة تمامًا على تداعيات الحريق.
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