شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف في الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، الانتهاء من 95% من المرحلة الأولى و100% للمرحلة الثانية من الخطة الاستثمارية لمشروعات رصف الطرق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، الثلاثاء، مع الشركة الوطنية للمقاولات بمقر ديوان عام محافظة الغربية، بحضور اللواء محمد السيد، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واستشاري المحافظة واستشاري الشركة الوطنية.
وناقش نائب محافظ الغربية خلال الاجتماع معوقات تسليم الطرق، واستعرض نسب تنفيذ مشروعات رصف الطرق التي يجري العمل بها بنطاق المحافظة.
وأكد الدكتور أحمد عطا أن تسلّم الطرق يتم وفقًا لاختبارات الكود المصري للطرق، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمواعيد التسلّم.
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