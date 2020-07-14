شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مسجد «التجلي الأعظم» في سانت كاترين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير مدينة ومنطقة سانت كاترين، بما يليق بمكانتها وقيمتها الدينية والتاريخية، حيث تم مناقشة الخطوات والترتيبات النهائية لبدء العمل بمسجد التجلي بمدينة التجلي الأعظم بسانت كاترين، حيث تم إجراء الجسات تمهيدًا لانطلاق العمل في المسجد، وخصصت وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء مبلغ 30 مليون جنيه مناصفة بينهما لإتمام هذا الصرح بمدينة سانت كاترين.

ويجري الإعداد لافتتاح 7 مساجد بالمحافظة وهي خالد بن الوليد، والفرقان، وعودة، والحق المبين بطور سيناء، وعلي بن أبي طالب بأبورديس، ومسجد السلام بالشاليهات بنويبع، ومسجد أثبيت بسانت كاترين.

وسيجري فرش هذه المساجد بالمشاركة بين الوزارة والمحافظة، كما تم مناقشة دعم المحافظة لمشروع صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على ما يقدمه في خدمة بيوت الله مبنى وإنشاء ومعنى من خلال دعم المحافظة لأوقاف جنوب سيناء في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وحسن انتظام العمل بالمساجد وفق التعليمات والضوابط التي اتخذتها وزارة الأوقاف.

من جانبه، أكد اللواء خالد فودة، أن التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء نموذج يحتذى به بين مؤسسات الدولة، وقال «أننا اعتمدنا اللقاء المباشر لإنهاء جميع الأعمال المشتركة على أكمل وجه»، مشيدًا بمشروع صكوك الأضاحي في خدمة الأسر الأولى بالرعاية.

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