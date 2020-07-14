شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الجديدة».. أحدث برامج «النهار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الإعلامي طاهر حمدي تقديم برنامج جديد «مصر الجديدة» عبر شاشة قناة «النهار»، بعد تجربته السابقة في برنامج «طلب حضور» عبر شاشة الحدث اليوم.

برنامج «مصر الجديدة» الذي سيظهر على الشاشة، الأحد المقبل، في تمام الرابعة عصراً، سيناقش جميع القضايا الموجودة على الساحة وخاصة الاقتصادية، ويتناول العديد من الملفات التي تشغل اهتمام الشارع المصري، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية ويقدم مجموعة من الفقرات المختلفة في صورة جديدة.

وعمل طاهر حمدي في تقديم عدد من البرامج التليفزيونية، أبرزها «صباح البلد» عبر قنوات صدى البلد، و«طلب حضور» عبر شاشة LTC والحدث اليوم، و«ساعة وتعدي» عبر إذاعة ميجا إف إم.

وقدم «حمدي» الشكر لشركاء نجاح برنامجه الجديد لدعمهم له في ظهور برنامجه بالشكل الجديد عبر شاشة «النهار»، المهندس أحمد نبيل، صاحب سلسلة مطابخ «البيت الحديث»، والمهندس محمد منير، صاحب كبرى شركات التطوير العقاري، والمهندس وائل رأفت، صاحب كبرى الشركات العاملة في مجال المفروشات، ورجل الأعمال شحتة البهنساوي، صاحب إحدى شركات البن، ويرعى البرنامج ميديا مصر ونكست ميديا، وإنتاج شركة ميديا أبل وصاحبتها سميرة الدغيدي.