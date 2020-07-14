شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطالب المسافرين من القاهرة للشارقة إصدار شهادة PCR بسلبية كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران فى بيان لها منذ قليل على ضرورة اصطحاب كل راغب للسفر إلى الشارقة بدبى تحليل يوكد سلبية إصابته بفيروس كورونا.

وقال البيان فى ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر، تُهيب مصر للطيران بالسادة العملاء المسافرين إلى مطار الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من الغد الموافق 15 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية الصادرة من أحد المعامل المركزية المعتمدة فى مصر قبل السفر من القاهرة إلى الشارقة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها السلطات المختصة بإمارة الشارقة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

كما ترجو مصر للطيران من عملائها المسافرين إلى الشارقة ضرورة التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أى محمول أو 090070000 لمراجعة حجوزاتهم.