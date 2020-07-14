شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: شراء لحوم بثمن جلود الأضاحى وتوزيعها لتحقيق استفادة أكثر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن صك الأضحية الذى تقدمه الوزارة بسعر 1800 جنيه يكون بصافى 18 كيلو ونصف لحمة مشفاة.

جاء ذلك على هامش توقيع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول صكوك الأضاحى، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتوفير رؤوس الأضاحي وذبحها في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأشار جمعة إلى أنه يتم شراء لحوم بجلود الأضاحى التى يتم ذبحها من الصكوك لنضاعف الاستفادة، مؤكدا أن ثقة المواطنين بعدما رأوا ما تم فى صكوك الأضاحى الأعوام الماضية وراء هذا النجاح لمشروع صكوك الأضاحى.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة لديها شفافية عالية تبدأ من الإعلان اليومى عما تم بيعه من صكوك حيث تم حتى أمس بيع صكوك بمبلغ 23 مليونا و434 ألف جنيه بجميع البنوك.

وأكد جمعة أنه لا يوجد أحد يعمل فى مشروع صكوك الأضاحى يتقاضى مقابل مادى عن عملهم فى المشروع، وهذا هو السبب الرئيسى وراء انخفاض قيمة الصك عن بقية الصكوك ، حيث يبلغ سعر الصك 1800 جنيه.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بعملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتحت إشراف مشترك للأوقاف والتموين معًا، حيث يتم توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.

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وزير التموين ووزير الاوقاف