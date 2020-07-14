شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: وصول 56 رحلة إلى شرم الشيخ والغردقة منذ استئناف حركة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لتوافد الرحلات السياحية الخارجية الي مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من الأول من يوليو الجاري، استقبلت اليوم الثلاثاء مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، ومدينة الغردقة بالبحر الأحمر 3 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا علي متنها 587 سائح.

حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلة طيران قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف علي متنها 193 سائح، كما استقبل مطار الغردقة الدولي رحلتين طيران، إحداهما قادمة من كييف علي متنها 205 سائح، والأخرى قادمة من العاصمة البيلاروسية منسك علي متنها 189 سائح.

وكانت قد استقبلت أمس مدينتي شرم الشيخ والغردقة 6 رحلات طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا علي متنها 987 سائح.

تجدر الإشارة الي أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة 56 رحلة طيران قادمة من مدن كييف وزاببوريزهيا ولافيف وخاركيف بدولة أوكرانيا، ومن مدينة منسك بدولة بيلاروسيا، ومن مدينة زيورخ بسويسرا، ومن مدينة بودابست بالمجر، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 10000 سائح.

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وتسلمت أمس 6 فنادق بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وبعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 541 فندقا ب 21 محافظة علي مستوي الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.