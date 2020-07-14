شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يفعل سلطته في ترشيح القضاة لمحكمة النقض بعد توقف 25 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فعل المستشار عمر مروان وزير العدل، صلاحيته وسلطته في ترشيح القضاة لمحكمة النقض، بعد أكثر من 25 عاما من توقفه، إذ يمنح قانون السلطة القضائية وزير العدل هذا الحق في الترشيح، على أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه.

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وجاء تفعيل هذه الصلاحية بمناسبة طرح اسم المستشار الدكتور وجدي فايز على الجمعية العامة لمحكمة النقض هذا العام ، ليكون من بين مرشحيها وحصد من أصواتها 174 صوتا ليكون تالياً مباشرةً بفارق ستة أصوات فقط عن أقل المرشحين حصداً للأصوات، وله من الكفاءة والصلاحية ما يؤهله للعمل بالمحكمة، فضلاً عما يبذله من جهد في خدمة العدالة والقانون، إذ كان لإسهامه عظيم الأثر في إخراج الموسوعة القانونية الإليكترونية، وإتاحتها لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية لتصبح مرجعية قانونية لهم في عملهم، الأمر الذى دعا وزير العدل إلى إعادة استخدام السلطة المخولة له في قانون السلطة القضائية بالترشيح لمحكمة النقض، وقد وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين هذا الترشيح .