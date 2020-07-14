شكرا لقرائتكم خبر عن الفتوى: يحق لجهاز تنظيم إدارة المخلفات منح علاوة تشجيعية للمنتدبين كليًّا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الجمـعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، إلى جواز قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمنح العلاوة التشجيعية للموظفين المنتدبين به ندبًا كليًّا حال استيفائهم الشروط والضوابط المقررة لمنحها

قالت الجمعية إن المشرع لم يقصر منح العلاوة التشجيعية على من يشغل الوظيفة العامة باحدى طرق شغلها دون الأخرى، بل أورد فى هذا الصدد نصًّا عامًّا مؤداه جواز منح الموظف تلك العلاوة حال استيفائه الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

أضافت: كل من يصدُق عليه وصف الموظف بشغله إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة بإحدى الطرق المقررة قانونًا، وهى التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، يحق له التزاحم مع أقرانه من شاغلى الوظائف فى ذات المستوى الوظيفى بالمجموعة النوعية الواحدة للحصول على العلاوة التشجيعية، حال استيفاء الشروط والضوابط اللازمة فى هذا الصدد.

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تابعت: يترتب عليه اضطلاع الموظف المنتدب انتدابًا كُليًا بمسئوليات وواجبات الوظيفة المنتدب إليها، وأحقيته فى التمتع بالمزايا المالية المقررة لها، حيث يحصل على أجره الوظيفى وأجره المُكمل طوال مدة الندب من الجهة المُنتدب إليها.

لفتت بإسناد الاختصاص بمنح العلاوة التشجيعية إلى جهة العمل الأصلية دون الجهة المنتدب إليها الموظف، ذلك بأن هذا النظر مردود بأن إسناد الإختصاص إلى جهة ما لا يكون إلا بنص صريح، وقد خلت نصوص قانون الخدمة المدنية المشار إليه من إسناد الاختصاص بالترشيح ومنح العلاوة التشجيعية إلى جهة العمل الأصلية.

أردفت: بمطالعة الأحكام الخاصة باستحقاق العلاوة التشجيعية أنها تدور حول ضابط أساسى يتمثل فيما يظهره الموظف من تميز فى أداء عمله على نحو يغدو معه مستحقًّا الإثابة، ومتى كان الموظف المُنتدب كليًا يُمارس عمله فى الجهة المُنتدب إليها وهى التى تتولى إعداد التقرير النهائى عن تقويم أدائه إذا ما كانت مدة ندبه 6 أشهر فأكثر، وهو ما يجعلها الجهة ذات الاتصال المباشر بكافة شئونه الوظيفية، والأقدر بحكم ذلك على تحديد مدى استحقاقه العلاوة التشجيعية فى ضوء الشروط والضوابط المحددة قانونًا لمنحها.

استكملت: منح الموظف المنتدب ندبًا كليًّا العلاوة التشجيعية يترتب عليه ازدياد أجره الوظيفى بنسبة (5%) بما يتمثل فى مقدار العلاوة التى ضُمت إليه، وأن تلك الزيادة ستلازمه فى أجره الوظيفى بعد انتهاء مدة ندبه وعودته إلى وظيفته الأصلية بالجهة المنتدب منها، ذلك بأنه ليس من غضاضة فى هذا الأمر ما دامت الزيادة فى الأجر الوظيفى قامت على أسباب موضوعية مشروعة تحققت فى شأن الموظف أثناء مدة ندبه ندبًا كليًّا، ويظل مستحقًّا تلك الزيادة بعد انتهاء فترة ندبه وعودته إلى وظيفته الأصلية.