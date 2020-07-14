شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقل سيدة عجوز تعيش بمفردها لدار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة التصامن الاجتماعى، عن أن فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة للوزارة تلقى بلاغ يفيد بوجود امرأة فى السبعين من عمرها داخل شقتها بمنطقة المساكن الاقتصادية بالقاهرة على الفور انتقل فريق البرنامج بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة والمبلغ لمقر سكن الحالة وتم عمل دراسه حالة لها تبين من خلالها أنها امرأه تبلغ من العمر 74 عاما وتدعى "ب.ع"، ولديها ابنة ولكنها متزوجة بمحافظة أخرى ولم تأت لزيارتها من زمن طويل.

وتسكن في منزل متواضع وتعاني من الإهمال وحالة عدم النظافة، وتعانى من الإهمال الصحى الشديد وإهمال النظافة العامة والشخصية لها، وعلى الفور قام الفريق بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بالتنسيق مع إحدى دور الرعاية لاستقبال الحالة لتوفير أفضل حياة كريمه لها.

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