شكرا لقرائتكم خبر عن مطران لوس انجلوس يعلن وقف صلوات القداس مرة أخرى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس عن وقف صلوات القداسات والعشيات وأى خدمات أخرى داخل الكنائس ابتداء من اليوم الثلاثاء 14 يوليو لمدة أسبوعين.

وأضاف الأنبا سيرابيون في بيانه: "أنه ثم يتم مراجعة القرار بواسطة مجمع الكهنة وحسب تطور أوضاع الوباء وقرارات ولاية كاليفورنيا"، موضحا "لنرفع جميعا صلوات حارة لكي يجعل الرب أبواب الكنائس مفتوحة لشعبه على الدوام".

كانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اجتمعت نهاية يونيو الماضي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ونظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات شديدة / متوسطة / خفيفة.

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وذكر بيان للجنة اليوم أنها ارتأت أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية، مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وتابع البيان:"وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية نوصي بالالتزام بكافة التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة، وبالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) وحيث أنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف".

واختتم البيان:"وعلى سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعددٍ محدودٍ لا يزيد عن 25 فردًا مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية. و "إِلهُ السَّلاَمِ نَفْسُهُ يُقَدِّسُكُمْ بِالتَّمَامِ. وَلْتُحْفَظْ رُوحُكُمْ وَنَفْسُكُمْ وَجَسَدُكُمْ كَامِلَةً بِلاَ لَوْمٍ." (1 تس 5 : 23)"